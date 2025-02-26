«Умный» спорт не выбрался из-под культурного слоя

В историческом центре Челябинска приостановлено строительство «умной» спортивной площадки — фиджитал-центра, начавшееся без обязательных археологических раскопок. По данным регионального госкомитета охраны объектов культурного наследия, работа по подготовке основания под здание для киберспорта ведется на глубине, угрожающей выявленному памятнику истории «Культурный слой Челябинска XVIII–XIX веков». Заказчику — ОБУ «Ледовая арена “Трактор”» и подрядчику объявлены предостережения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурный слой Челябинска XVIII–XIX веков включен в реестр выявленных объектов культурного наследия региона

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Культурный слой Челябинска XVIII–XIX веков включен в реестр выявленных объектов культурного наследия региона

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Челябинске из-за нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия приостановлено строительство первого модульного фиджитал-центра для занятий традиционными и цифровыми видами спорта. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в государственном комитете охраны памятников культуры и истории Челябинской области.

Земельный участок, где планируется создание «умной» спортивной площадки — модульного сооружения для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом, расположен в Центральном районе на территории дворового пространства, ограниченного улицами Пушкина, Коммуны, Советской и Карла Маркса. Площадка попадает в границы территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой Челябинска XVIII–XIX веков», где запрещено рыть котлованы без археологического обследования участка.

В середине февраля местные жители обратили внимание на начавшиеся строительные работы. На площадке работали экскаваторы и рыли котлован. Археологов там никто не видел.

В государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области подтвердили “Ъ-Южный Урал” факт нарушений и сообщили о том, что заказчик — подведомственное министерству физкультуры и спорта региона бюджетное учреждение «Ледовая арена “Трактор”» приостановил работу.

«В связи с устройством основания для монтажа фиджитал-центра на участке ранее демонтированного здания детского сада 1957 года постройки на глубине, угрожающей сохранности выявленного объекта культурного наследия, данные работы приостановлены до принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»,— говорится в ответе госкомитета на запрос “Ъ-Южный Урал”. В ведомстве отметили, что основной объем работ по устройству “умной” спортплощадки проводится без нарушения целостности памятника археологии и не требует археологических исследований.

«Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области в адрес заказчика работ и подрядной организации направлены предостережения о необходимости соблюдения требований законодательства об охране памятников в части подготовки плана мероприятий об обеспечении сохранности объекта археологического наследия»,— сообщили в ведомстве.

По данным портала госзакупок, в декабре прошлого года ОБУ «Ледовая арена “Трактор”» по результатам аукциона заключило контракт на выполнение работ по подготовке основания «умной» спортивной площадки на улице Пушкина с ООО «Ай-ти-джи консалтинг» (Челябинск). Компания была единственным участником, договор с ней был заключен по начальной цене 50,6 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик должен полностью подготовить площадку под установку спортивно-технологического оборудования фиджитал-центра, включая устройство инженерных коммуникаций и информационно-телекоммуникационных сетей, а также благоустройство территории. Срок исполнения контракта — 7 октября 2025 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Ай-ти-джи консалтинг» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Основной вид деятельности — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Владелец 100% уставного капитала компании и директор Виталий Борисов. В 2023 году выручка организации составила почти 58 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. Доля госконтрактов в выручке ООО превысила 74%

В компании «Ай-ти-джи консалтинг» не удалось получить комментарий по поводу нарушений закона об охране памятников: в организации попросили письменный запрос, ответ на который на момент подготовки материала не последовал.

Запросы в минспорта Челябинской области и ледовую арену «Трактор» до публикации материала также остались без ответа.

Культурный слой Челябинска XVIII–XIX века включен в реестр выявленных объектов культурного наследия региона. Археологический памятник расположен на территории Центрального и Калининского районов города в пределах улиц Кыштымской, Работниц, Лобкова, Российской, Коммуны, Советской, Цвиллинга, Красной и проспекта Ленина. Историки считают, что именно при проведении археологических раскопок можно получить уникальную информацию о развитии городов, которую невозможно получить из других источников.

Челябинский краевед Юрий Латышев, в социальных сетях обративший внимание на угрозу уничтожения культурного слоя, отмечает, что на этой территории археологическое обследование не проводилось никогда. «Исторический центр Челябинска исследован очень плохо. Только благодаря этим требованиям законодательства об охране памятников последние десятилетия что-то удалось найти и получить более точные сведения об истории города. Например, когда переносили трамвайную линию около Театра оперы, провели археологические исследования и обнаружили точное месторасположение башни челябинской крепости, а также фундамент Христорождественского собора, который был разобран в 1930-е годы. Этот конкретный участок между улицами Советской и Пушкина никогда археологи не исследовали, а это территория очень старой застройки Челябинска. Да, в 1950-х годах там построили детский сад, а затем его снесли. Если бы эти работы выполняли в пределах фундамента садика, может быть, вопросов бы не возникло, но котлован только частично попадет под старое здание. За его пределами могло быть что-то очень интересное, а теперь мы уже не узнаем, поскольку это вырыто и выброшено»,— говорит Юрий Латышев. По его данным, подрядчик обращался в госкомитет охраны памятников и был извещен о требованиях законодательства, но в итоге их не выполнил.

О планах строительства первого в Челябинске фиджитал-центра стало известно в прошлом году. Так, о выделении федеральных средств на создание объекта в мае 2024 года сообщало законодательное собрание региона при утверждении поправок в областной бюджет. По данным представительного органа, общая стоимость фиджитал-центра составит 150 млн руб.

В сентябре прошлого года был объявлен аукцион на поставку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки. Победителем стало АО «Ситроникс» (Москва). Как отметили в пресс-службе Sitronics Group, компания не имеет отношения к земляным работам.

«За подготовку площадки, фундамент и благоустройство территории отвечает другая компания»,— подчеркнули в организации. Стоимость контракта составила 109,8 млн руб. Компания должна непосредственно поставить и смонтировать модульное спортивное сооружение для занятий фиджитал-спортом со всем оборудованием на подготовленном участке. Срок исполнения контракта — сентябрь 2025 года. Комплекс будет включать киберспортивную зону — одноэтажное модульное здание общей площадью 395 кв.м и открытые спортивные площадки — поле для мини-футбола с искусственным покрытием, площадку для стритбола, зону воркаута и тренажеров.

Юлия Гарипова