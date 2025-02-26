В Челябинске суд арестовал замдиректора МУП «Коммет» по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу заместителя директора муниципального предприятия «Коммет», задержанного сотрудниками УФСБ России по региону по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заседание по избранию меры пресечения фигуранту состоялось 26 февраля, сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено две недели назад. Сообщалось о задержании двух руководителей МУП «Коммет». Директора предприятия Сергея Кочнева суд тогда же отправил в следственный изолятор.

«УФСБ в ходе проведения следственных действий установлено, что организатором преступной схемы по хищению средств муниципального предприятия в размере более 2,2 млн руб. выступил заместитель директора»,— сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Горошко.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, руководители муниципального предприятия с декабря 2023 года по февраль 2025-го заключали фиктивные подрядные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техническое обслуживание имущественного комплекса МУП, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало заказчику. Имущество ранее было передано в долгосрочную аренду одной из ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем работы фактически не выполнялись, но акты приемки подписывались, а оплата возвращалась представителю заказчика, считает следствие.