Половина жителей ЮФО путешествует по стране на автомобиле

Около 51% жителей Южного федерального округа путешествуют по России на автомобиле. Отдых в Краснодарском крае и Крыму выбирает 71% путешественников. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди популярных целей у автопутешественников ЮФО значится возможность увидеть природные красоты (41%), пляжный отдых (24%), посетить экскурсионные маршруты и события (20%), а также достопримечательности (19%). Средняя дистанция путешествия составляет около 1 тыс. км. Наиболее распространенный диапазон — от 500 до 1000 км (43%).

Согласно данным опросов, большинство туристов предпочитает пользоваться личным или семейным автомобилем, обычно это люди старше 45 лет (около 90%). Примерно 8% респондентов в возрасте от 18–24 лет берут автомобиль в аренду или пользуются каршерингом.

Наиболее популярным типом автомобиля для путешествий является внедорожник — его выбирают 25% опрошенных. На втором месте идут седаны (24%), а замыкают тройку лидеров кроссоверы (19%). В среднем в России женщины чаще мужчин выбирают внедорожники — 30% против 24%. В то же время мужчины чаще отдают предпочтение седанам — 28% против 20%.

Алина Зорина