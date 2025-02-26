Николай Валуев высказался в адрес зоозащитников после гибели ребенка в Ставрополе

Депутат Госдумы Николай Валуев после трагедии в Ставрополе раскритиковал людей, оправдывающих подобные инциденты. По мнению бывшего чемпиона мира по боксу, недопустимо находить оправдание животной агрессии и сравнивать человеческую жизнь и собачью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что же у них в головах? Чаще всего эти голоса мы слышим среди тех, кто называет себя зоозащитой. Я очень далек, чтобы сейчас настраивать кого-то против этих людей. Им только Бог судья»,— заявил господин Валуев.

23 февраля в Ставрополе на улице Чапаева стая собак загрызла 9-летнюю девочку. Питомцы были домашними, однако хозяйка держала их без вольера. Женщину отправили в СИЗО до 23 апреля 2025 года, в отношении нее возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Николай Аксенов