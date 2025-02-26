Валентина Матвиенко отправилась с рабочим визитом в Турцию

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко направляется с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. В состав делегации ведомства входят зампред Совфеда Константин Косачев, первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, а также член группы по сотрудничеству с Великим национальным собранием Турции Надежда Ильина. Они пробудут в рабочей поездке до 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе официального визита Валентина Матвиенко встретится с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем и поучаствует в пленарном заседании собрания.

Два дня назад, 24 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров приезжал с рабочим визитом в Анкару. Там глава МИД провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Господина Лаврова принял и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. В центре внимания обеих сторон было нынешняя ситуация с украинским кризисом. Кроме того, 27 февраля в Стамбуле состоится встреча дипломатов России и США для обсуждения нормализации работы диппредставительств стран.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».