Береги кадр смолоду

В условиях жесткого дефицита кадров пермские предприятия идут на всевозможные меры по привлечению молодых работников. Если раньше заводы следили за перспективной молодежью со студенчества, то теперь — со школьной скамьи и даже с детского сада. Помощниками предприятиям служат молодежные объединения, с помощью которых «хантинг» молодых рабочих рук идет системно и наиболее эффективно.



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В 2024 году работодатели Прикамья столкнулись с жестким дефицитом молодых кадров. По данным сервиса Hh.ru, на одну вакансию, подходящую молодым соискателям, в регионе приходится всего 3,7 резюме. Наиболее остро нехватка кадров ощущается в розничной торговле (1,3 резюме на вакансию). В топ-5 дефицитных вакансий входят рабочий персонал, строительство и недвижимость, производство и сервисное обслуживание, а также автомобильный бизнес (от 2,4 до 2,7 резюме на вакансию). Дефицит кадров наблюдается и в продажах, медицине, транспорте и логистике.

На долю соискателей в возрасте от 14 до 18 лет в прошлом году в Пермском крае пришлось 4,9% от всех приглашений, которые компании-работодатели отправили соискателям в целом. Причем по сравнению с 2021 годом интерес к таким кандидатам вырос в регионе в 2,7 раза, говорит директор «Hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

Кандидатов в возрасте от 19 до 30 лет смело можно называть самыми желанными на рынке труда — половина от всех приглашений в 2024 году была отправлена именно им (51,6%). Причем по сравнению с показателями трехлетней давности, объем приглашений таким соискателям вырос в 2,5 раза. Интерес к молодым кандидатам характерен для всего рынка труда, в любой отрасли работодатели хотят видеть именно молодых специалистов. Особенно когда эти соискатели уже получили первый настоящий профессиональный опыт, что обычно происходит к 25–30 годам.

Агентство SuperJob подтверждает, что выпускников без опыта в Прикамье готовы принять на работу семь из десяти компаний. Это касается молодых специалистов как с высшим, так и со средним профессиональным образованием. «Все регионы борются за кадры, и Пермский край не исключение. Проблема острая»,— подтверждает замруководителя Ассоциации работающей молодежи Пермского края Румия Мингазеева.

Основной инструмент работодателей по привлечению молодежи на промышленные предприятия — работа молодежных советов, движений и объединений при заводах. «Сегодня очень высокая конкуренция на рынке труда. Предприятиям нужно учитывать множество факторов для привлечения и удержания молодежи. И интересная корпоративная жизнь, качественная работа совета молодежи будет способствовать удержанию кадров»,— считают в пермском НПО «Искра». «Наша цель — сплотить молодых и активных сотрудников, помочь им быстро адаптироваться в новом коллективе и дать возможность самореализации через участие в мероприятиях»,— сказала лидер совета молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Галина Крапивина.

По данным Оксаны Сидлецкой, 61% опрошенных российских компаний подтвердили, что они ведут работу с молодежью и развивают молодежную политику, 34% в данный момент не имеют таких программ, но хотели бы заняться ими, и только 4% не имеют и не планируют развивать подобные программы в будущем. Те, у кого нет сейчас работы с молодежью, объясняют отсутствие таких программ тем, что в компании нет сотрудников, которые могли бы отвечать за молодежное направление (43%), 39% — что у них нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы, а 38% сослались на отсутствие финансовых ресурсов для развития данного направления.

В советские времена молодежные советы были при каждом предприятии, вспоминает бывший гендиректор Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий. По его словам, совет служит своеобразным социальным лифтом: попавшие в него члены автоматически входили в кадровый резерв, и при переходе на новую должность руководящего работника вакансия сразу же занималась молодым сотрудником. Например, нынешний гендиректор порохового завода Леонид Козлов — в прошлом активный участник молодежного движения, напомнил господин Кузьмицкий. Без участия в молодежном объединении, к примеру, мастер участка рисковал всю трудовую карьеру так и остаться мастером участка, считает экс-директор. Правда, последние десятилетия молодежные советы на предприятиях стали неактуальными.

Такие советы создаются на легальных условиях — через учредительную конференцию, с выбором председателя и руководящих органов, с закреплением организации в уставе завода. В коммерческих ООО, как правило, молодежные советы регистрируются вне юридического лица — в качестве автономной некоммерческой организации. Это связано с тем, что основная цель ООО — в извлечении прибыли, а общественное движение, напротив, имеет некоммерческий характер и направлено на достижение социальных целей. Однако ООО может оказывать поддержку общественному движению различными способами: посредством финансовой помощи, предоставления ресурсов (помещение, оборудование).

Воссоздание советов массово началось в начале нулевых. Так, на березниковской «АВИСМЕ» учредительная конференция молодежного движения прошла в 2004 году. По данным ассоциации работающей молодежи Пермского края, сегодня в регионе действует свыше 130 молодежных советов. По информации замруководителя ассоциации Румии Мингазеевой, в год число объединений растет на пять-семь единиц. В такие советы входит, как правило, до ста человек, но есть и исключения. Самым многочисленным объединением, по данным ассоциации, является «молодежка» ракетостроительного АО «Протон-ПМ» — там числится 900 человек. В Лиге лидеров березниковского «Азота» состоит 100 членов, 91 молодой активист входит в совет пермской фабрики «Гознак».

С помощью молодежной политики предприятия хотели бы привлечь к себе молодых специалистов от 18 до 35 лет (71%), студентов вузов (67%), выпускников вузов (66%), выпускников профессиональных сузов (54%) и учащихся профессиональных образовательных организаций (45%). При этом учащиеся школ пока вообще не в приоритете у бизнеса — лишь 9% компаний как-то работают со старшими школьниками, отмечают в Hh.ru.

Как правило, привлечение и закрепление молодежи в корпорации ведется по следующим направлениям: профессиональное становление, развитие и продвижение молодых работников, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа, организация содержательного досуга; профориентация учащихся образовательных учреждений; реализация социальных проектов и программ.

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Наиболее популярные практики работы с молодежью — стажировки для студентов и выпускников вузов (64%), участие в партнерских программах с вузами, в том числе организация практик для студентов (58%), стажировки для студентов или выпускников сузов (53%), участие в молодежных ярмарках вакансий (46%), организация практик для студентов(40%), проведение мероприятий для детей сотрудников компании (33%), участие или проведение кейс-чемпионатов, конкурсов, олимпиад и прочего (12%), социальные и льготные программы для молодежи внутри компании (9%), подсчитали в Hh.ru.

«Каждый работодатель ведет активную работу во всех направлениях, которые перечислены. Профориентация, например, раньше велась в основном с сузами и вузами. Сейчас уже ведется работа начиная с детского сада. Есть профильные детские группы, а также классы в школах»,— отмечает Румия Мингазеева.

Партнерские программы с вузами и сузами развивают многие предприятия. У «АВИСМЫ» есть «ТИТАН-тим» для студентов березниковских техникумов, учащиеся которых на период учебы и до получения диплома получают от предприятия стипендию, производственную практику и последующее трудоустройство. Корпорация открыла также «АВИСМА-класс», в котором школьники получают рабочие профессии: девочки учатся на лаборантов, парни — на слесарей-ремонтников.

«Пермэнерго» создало в Чайковском техникуме кластер, в который набирают студентов по профильным специальностям. Студенты также будут проходить оплачиваемую практику в производственных отделениях «Россети Урал», а после окончания — получать гарантированное трудоустройство.

ПЦБК развивает научный потенциал через проект «Сириус. Лето»: под руководством кураторов предприятия и наставников из Пермского политеха и аграрно-технологического университета ученики пермских школ участвуют в научных разработках, таких как разработка картона со специальными свойствами, исследование и применение растительных отходов (березовый опил, короотвал, волокна льна) для выращивания растений и мицелия. Российский производитель гофроупаковки сотрудничает также со школой №135, учащиеся которой готовятся к участию в партнерском конкурсе ПЦБК «Инженерные кадры России». Участники разрабатывают кейсы технического задания с помощью наставников: создание беспилотного складского робота для группы 8–9 лет, совершенствование автоматизации перемещения и размещения продукции ПЦБК для группы 11–14 лет. Ежегодно на ПЦБК проходят практику сотни студентов. В 2025 году это 250 человек.

Профессиональное становление молодых сотрудников достигается за счет традиционных корпоративных конкурсов. Такие мероприятия помогают проверять навыки работников, сама молодежь при этом получает поощрительные призы. В пермском филиале «Т Плюс» в рамках своего чемпионата развивают инженерное творчество и навыки проектных решений: молодым работникам выдается задание, по которому необходимо представить инженерное решение и отстоять его перед комиссией. В дальнейшем победители конкурса участвуют в чемпионате ПАО «Т Плюс», в ходе которого необходимо защитить честь филиала. Для школьников проводятся игры «Теплоцентраль» и «ЭкоРевизорро», которые были разработаны молодыми специалистами филиала. Молодые сотрудники «ОДК-СТАР» участвуют в международном форуме «Инженеры будущего».

Не менее важен и культурно-массовый и спортивный досуг, организуемый молодежным движением. «Молодежка» УЗМП организует регулярные тренировки в тренажерном зале, занятия по настольному теннису, стрельбе, скалолазанию, а также бесплатный прокат лыж и посещение катка. Фишка «АВИСМЫ» — собственный театр рабочей молодежи «Ti-Арт». Его труппа состоит из молодых работников предприятия «АВИСМА». На ПЦБК развивается молодежно-спортивное движение «Лига ПЦБК»: команда активно развивает различные виды спорта: легкую атлетику, баскетбол, волейбол, футбол и различные виды единоборств, готовится к участию в Пермском марафоне.

В числе инструментов и благотворительная помощь. Почти все работодатели используют и прямые финансовые меры поддержки молодых работников. Например, для выпускников учебных заведений, которые устраиваются в филиал «ПМУ» сразу после окончания учебы или службы в армии, предусмотрены «подъемные» — специальная материальная помощь. В «ОДК-СТАР» действуют компенсация арендных платежей, разовые выплаты молодым рабочим и специалистам — кто впервые устроился на работу, кто прошел службу в армии. В НПО «Искра» разработана программа частичной компенсации расходов за аренду съемного жилья работникам.

Заявленные меры работы, по словам опрошенных представителей предприятий, помогают привлечь молодежь. В УЗМП в 2024 году работать на завод пришли 24 выпускника вузов. В ПМУ только за последний год количество работников в возрасте до 35 лет выросло на 10%, говорит Галина Крапивина. В филиале «Пермэнерго» фиксируют рост приема молодых специалистов за прошлый год на 7%. В «ОДК-СТАР» число молодых работников (до 35 лет) 2024 году увеличилось до 2,1 тыс. человек (всего на заводе работает 5,6 тыс. человек), уточнили на предприятии.

Геннадий Кузьмицкий отмечает, что предприятия, которые игнорируют работу с молодежью, есть: «Они в основном заточены на извлечение прибыли. Руководят такими не директора, а топ-менеджеры».

Замруководителя Ассоциации работающей молодежи Пермского края Румия Мингазеева признает, что проблема отсутствия поддержки на некоторых предприятиях есть. «Но их очень мало, с такими предприятиями проводится работа, стараемся донести информацию о важности молодежных объединений. Например, есть рейтинг предприятий, вхождение в который является неким гарантом привлекательного статуса для потенциального работника. А это выгодно прежде всего самому предприятию»,— уверена специалист.

Вячеслав Суханов