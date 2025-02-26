Жителя ХМАО оштрафовали на 70 тысяч за призыв отделить регион от России

Ханты-Мансийский районный суд признал местного жителя Илью Фаттахова виновным по ч.2 ст. 20.3.2 КоАП РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ») и назначил ему штраф в размере 70 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняется в постановлении суда, протокол на господина Фаттахова был составлен в связи с тем, что он оставил комментарий в Telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск» под постом от 21 января. «Я бы вообще вывел округ из состава России, референдум провели бы и все, это наша земля, по праву наши ресурсы, плюс мы автономный округ со своим флагом и официальным гимном»,— содержалось в комментарии господина Фаттахова.

В материалах дела указано, что Илья Фаттахов признал вину.

В 2024 году Ханты-Мансийский райсуд трижды штрафовал Илью Фаттахов по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. 20.3.1 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 42 тыс. руб.

Анастасия Таначева