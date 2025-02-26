Бывший глава краевого союза журналистов занялся беспилотниками

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Перми появилось обособленное подразделение (филиал) ООО «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Его руководителем назначен Игорь Лобанов, до февраля являвшийся замдиректора НОЦ «Рациональное недропользование», а до этого главный редактор «Нового компаньона» и председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «БАС» было создано в 2022 году ГТЛК совместно с фондом «Национальная технологическая инициатива». Компания является одним из первых операторов беспилотных авиационных систем в России. Помимо Пермского края филиалы ООО «БАС» уже созданы в Якутии и Нижегородской области.

Игорь Лобанов покинул пост замдиректора НОЦ, но продолжает взаимодействовать с центром. Он заявил «Ъ-Прикамье», что Пермский край стал одним из центров развития беспилотия в России: в прошлом году регион в числе первых был выбран для предоставления федеральной субсидии на создание научно-производственного центра по разработке, созданию и сертификации беспилотных авиасистем (НПЦ «Парма-БАС»). «Одна из моих задач — найти точки соприкосновения между НПЦ “Парма-БАС” и ООО “БАС”»,— пояснил господин Лобанов.

На посту руководителя филиала Игорь Лобанов будет заниматься популяризацией БАС в Прикамье. «Сферы применения беспилотников весьма обширны. Это лесное и сельское хозяйство, природоохранная деятельность, промышленное и гражданское строительство, сфера общественной безопасности, доставка грузов, мониторинг различной дорожной инфраструктуры и линейных объектов: линий электропередач, трубопроводов и так далее. Использование БПЛА в различных отраслях экономики позволяет существенно экономить средства, снижает затраты и повышает эффективность работы»,— сказал он «Ъ-Прикамье».