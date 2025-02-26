ФД «Неометрия» открыл шоурум в ЖК «Лестория»: продуманные решения для стильного жилья

Федеральный девелопер «Неометрия» открыл шоурум в ЖК «Лестория», где представлены полностью отделанные и меблированные квартиры. Компания предлагает продуманные решения ремонта квартир, сочетающие эстетику, комфорт и высокое качество материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Экспозиция включает два варианта планировок: квартиры площадью 38,6 кв. м и площадью 39 кв. м. Каждое предложение разработано с учетом высоких стандартов качества, функциональности и эстетики, характерных для масштабных девелоперских проектов.

Основой концепции являются две дизайнерские линейки — «Эко-прайм» и «Эко-элегант». Первая ориентирована на создание интерьеров, в которых ощущается спокойствие, уют и близость к природе. Для оформления помещений подобраны мягкие оттенки зеленого и теплые терракотовые тона, благодаря чему образуется сбалансированная атмосфера.

Четкая планировка, оптимальное распределение зон и продуманное расположение каждого элемента позволяют достичь гармонии пространства. Качественные материалы — ламинат, высококлассный керамогранит для санузлов, акриловая ванна и современные смесители, а также стильные обои завершают образ, способствуя формированию интерьера, отвечающего требованиям времени.

Вторая линейка — «Эко-элегант» — представляет собой синтез неоклассики и современных дизайнерских трендов, создающий интерьеры с выраженной эстетической целостностью. Главным акцентом в этом варианте служит декоративный камин, который формирует атмосферу уюта и располагает к общению, а продуманные зеркальные вставки и световые решения визуально расширяют помещение, придавая ему особую глубину. Использование натурального дерева, в частности элементов из ореха, подчеркивает статус квартиры и создает эффект изысканности.

Оливковые оттенки в отделке способствуют спокойной и элегантной обстановке, а тщательно подобранные материалы — керамогранит в санузле, акриловая ванна, современные смесители, обои под покраску, молдинги, потолочный карниз, ламинат и декоративный плинтус под покраску — гарантируют неизменно высокий уровень исполнения.

Квартиры с отделкой от «Неометрии» позволяют покупателю сразу заехать в продуманное жилое пространство, соответствующее его индивидуальному стилю жизни. Два варианта дизайна охватывают разные вкусы — от природной естественности до утончённой классики. Независимо от выбранного стиля неизменными остаются высокие стандарты качества, внимание к деталям и продуманность каждого элемента.

Застройщик: ООО СЗ «РОДИНА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://neometria.ru/