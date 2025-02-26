В Оренбуржье в текущем году планируют благоустроить 18 площадок для отдыха

В 2025 году в Оренбургской области запланировано благоустройство 74 объектов (18 площадок) для прогулок и отдыха в 16 муниципальных образованиях. Проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков, которые будут работать на объектах. Заключить контракты собираются до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В Оренбурге в планах благоустроить сквер им. В. И. Ленина (1-й этап), общественную территорию, ограниченную ул. Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе (1-й этап, часть 1). В указанный перечень также вошли Центральный парк культуры и отдыха (1-й этап) в Орске, парк им. Л. Н. Толстого в Бузулуке, сквер «Комсомольский» (1-й этап) в Бугуруслане, общественная территория на ул. Советской в Новотроицке, сквер на ул. Карла Маркса в Соль-Илецке, аллея на ул. Коммунистической (3-й этап) в Абдулино и сквер на ул. Коммунистической в Гае.

Кроме этого, благоустроить собираются центральный городской парк у реки Блявы (5-й этап) в Медногорске, общественные территории на ул. Оренбургской и ул. Советской и Ленина в Кувандыке, парк «Озерки» в Сорочинске, территорию на ул. Торговой в Светлом, «Аллею героев» в Ясном, сквер в селе Нежинка, парк Победы в Акбулаке и пешеходную зону на ул. Советской, 46 в Беляевке.

Руфия Кутляева