Молодые еще

В 2025 году Пермь объявлена «Молодежной столицей России». На протяжении всего года в городе и крае пройдет более ста мероприятий. Флагманским событием станет Всероссийский форум рабочей молодежи, участники которого обсудят вопросы по удержанию молодых специалистов и предложат инициативы по популяризации рабочих специальностей. Эксперты высказывают опасения в формальности готовящихся мероприятий, но считают, что в целом статус молодежной столицы может позитивно сказаться на имидже города и повысить его туристическую привлекательность.



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В конце прошлого года Пермь получила статус «Молодежная столица России – 2025». Выбор молодежной столицы проходил в рамках премии Федерального агентства по делам молодежи — «Время молодых». Организаторы планировали найти и отметить города с лучшими практиками и потенциалом в сфере молодежной политики. Почетное звание досталось Перми по итогам голосования на «Госуслугах» и экспертной оценки.

В ходе голосования город поддержали более 325 тыс. человек. Отметим, что все это жители других регионов России, из Пермского края проголосовать за Пермь было нельзя. Также программы претендентов на статус молодежной столицы изу­чала команда экспертов, состоявшая из специалистов в сфере государственной молодежной политики и городского управления, представителей бизнеса, медиа, культуры и искусства. Жюри оценивало содержательность и проработанность программ мероприятий на 2025 год, а также креативность, инновационность и уникальность предлагаемых решений для молодежи.

Кроме Перми за звание «Молодежной столицы» боролись Санкт-Петербург, Омск, Хабаровск, Новокузнецк, Сыктывкар, Благовещенск, Иваново, Новый Уренгой, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Иловайск, Томск и Псков. Омск, занявший второе место в голосовании и уступивший Перми 518 голосов, также был признан «Молодежной столицей – 2025».

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Эксперты отмечают, что «столичный» статус может позитивно сказаться на имидже города, а также увеличить его узнаваемость на федеральном уровне и туристическую привлекательность. «Когда-то мы не стали культурной столицей Европы, зато сейчас стали молодежной столицей России. Это дает возможность продвигать Пермь не только как один из крупных промышленных и культурных центров России, но и как город, где молодые люди могут комфортно жить, учиться, создавать семьи»,— считает исполняющий обязанности директора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ, председатель общественного совета при Агентстве по делам молодежи Пермского края Михаил Мухин.

«Когда я в командировках общаюсь с коллегами, разговариваю со знакомыми из других регионов России, то вижу, что люди начали чаще говорить о Перми, узнали, что есть такой город-миллионник, интересуются возможностями отдыха и учебы здесь. Кроме того, новый статус позволяет привлечь в Пермь финансовые, организационные и экспертные ресурсы федерального уровня»,— добавил господин Мухин. По его мнению, после окончания мероприятий, посвященных 300-летию Перми, «молодежная столица» станет новым масштабным проектом и инфоповодом, который существенно скажется на развитии города и всего края.

«Конечно, для города и края это в первую очередь имиджевая история. Статус молодежной столицы гарантирует внимание федеральной власти и присутствие в повестке — а это всегда позитивно сказывается на самочувствии региона. Растет туристический поток, в город приезжают активные молодые люди, которые могут стать своего рода амбассадорами Перми в других регионах страны. Это влияет на узнаваемость региона»,— соглашается директор центра молодежной политики ПГНИУ Александра Умнова.

Политтехнолог Алексей Чусовитин также отмечает, что бренд «молодежной столицы» при грамотном позиционировании может привлечь в Пермь туристов из других регионов. «Людям нравится ездить в „столичные“ города, где происходит какая-то „движуха“. Поэтому быть „культурной“, „кулинарной“, „торговой“ или какой-либо еще „столицей“ — всегда круто. Да и жить в „столичных“ городах интересно»,— говорит эксперт. А вот в возможности привлечения в Пермь существенных дополнительных средств из федерального бюджета Алексей Чусовитин сомневается.

PR-консультант Борис Майоров, наоборот, считает мероприятия в рамках «Молодежной столицы» хорошим поводом для получения дополнительных федеральных ресурсов. «Сейчас ситуация обстоит таким образом, что самым мощным инвестором в стране является именно федеральный бюджет. Сопоставимой альтернативы нет. Поэтому любые победы в федеральных проектах — большая удача»,— уверен эксперт.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал более ста мероприятий в рамках «Молодежной столицы». В разработке этих событий участвуют том числе представители и активисты различных молодежных организаций, объединенные в Молодежную дирекцию Пермского края.

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Как указано на сайте правительства Прикамья, «члены дирекции смогут стать соорганизаторами крупнейших событий региона, попробовать себя в качестве модераторов и ведущих на молодежных мероприятиях и проектах, разработать программу одного из треков молодежного форума „Пермский период“». Предполагается, что дирекция продолжит работу и после 2025 года, «обеспечивая участие молодежи в концептуальном наполнении мероприятий сферы молодежной политики».

Александра Умнова поддерживает привлечение к организации мероприятий «тех, кто прямо влияет на настроения молодежи в регионе». «Со стратегической точки зрения статус молодежной столицы — это способ трансформации каждого субъекта молодежной политики: как органа власти или общественной организации, так и каждого молодого человека. То есть возможность взглянуть на город под углом молодежи: почему молодым интересно у нас и почему они должны оставаться в регионе»,— считает руководитель центра молодежной политики ПГНИУ.

Одним из флагманских событий станет Всероссийский форум рабочей молодежи, запланированный на июнь, в ходе которого участники, по словам Дмитрия Махонина, «смогут обменяться опытом и совместно поработать над выстраиванием молодежной политики на предприятиях». Александра Умнова также отмечает, что поддержка работающей молодежи станет ключевым направлением работы в рамках «столицы». «Пермь станет площадкой для двух проектов окружного и федерального уровня, которые проходят в рамках спецтрека „Человек труда“. Пул событий направлен на популяризацию рабочих профессий — в результате в регионе должен появиться единственный в стране всероссийский центр компетенций по взаимодействию с работающей молодежью»,— поделилась госпожа Умнова.

Борис Майоров считает акцент на привлечение молодых кадров обоснованным, но опасается, что к актуальной проблеме могут подойти формально, не предлагая комплексных, стратегических вариантов решения. «Проблема понятна всем: город должен перестать терять перспективных молодых специалистов. Но решение не выглядит простым и однозначным. Это вопросы работы — ее профессио­нального уровня и размера зарплаты, доступность жилья, насыщенность культурной и общественной жизни, возможности для отдыха. Наверное, стоит трезво оценить, на что могут влиять местные власти, и попробовать продвинуться там»,— предлагает эксперт.

«Главная опасность — вписать несколько сотен более-менее подходящих по тематике мероприятий и солидно отчитаться без реального результата»,— добавил господин Майоров. Александра Умнова тоже подчеркивает, что в подготовке событийной линейки «очень важно избежать проектной избитости, когда к любой действующей инициативе просто добавляется слово «молодежный».

Алексей Чусовитин разделяет опасения других экспертов, но подходит к молодежным мероприятиям более прагматично. Он отмечает, что в этом году в Прикамье состоятся выборы губернатора и «столичные» события могут быть использованы в избирательной кампании «основного» кандидата на пост главы региона. «Молодежь — это электоральная группа, которая чаще всего высказывает критические мнения в отношении власти. Однако мероприятия в рамках „столичной движухи“ могут расположить молодых людей к действующему руководству региона, сплотить электорат вокруг власти. С политтехнологической точки зрения это осмысленное и полезное решение»,— считает эксперт.

Константин Кадочников