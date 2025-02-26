МВД предупредило свердловчан об увеличении количества фальшивых денег

С начала текущего года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области зарегистрировали 11 преступных эпизодов сбыта поддельных денежных билетов Центрального банка России. Начальник пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых призвал свердловчан быть бдительней в связи с увеличением фальшивых денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, за 12 месяцев 2024 года полицейские зафиксировали 95 фактов сбыта фальшивых денег, в частности было выявлено 43 поддельные пятитысячные купюры, 33 купюры номиналом в 1 тыс. руб. и шесть поддельных купюр номиналом в 2 тыс. руб.

«Чаще всего фальшивомонетчики подделывают 5000-ые банкноты, но имеются также случаи реализации липовых 100 долларов, 50 и 500 евро, 5, 10, 50, 100, 500 рублей. Чаще всего, в сети полиции попадают криминальные элементы в возрасте 20-30 лет. Орудуют они, как правило, в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Жертвами сбытчиков обычно становятся кассиры в магазинах», — отметил полковник Горелых. Он добавил, что за сбыт фальшивых денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мария Шараева