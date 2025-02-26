Суд продлил арест экс-главе Мелеузовского района

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, продлив меру пресечения бывшему главе администрации Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову. Он останется в СИЗО до 30 апреля, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шамсутдинов был задержан в конце октября прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2020–2022 годах, являясь главой района, он получил от застройщиков взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб. За это чиновник обещал помощь в получении земельных участков в аренду и разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в Мелеузе. Квартиры были оформлены на родственников чиновника.

На момент задержания срок полномочий господина Шамсутдинова истек. Он собирался участвовать в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета.

Наталья Балыкова