Обвиняемого в изнасиловании администратора салона красоты в Петербурге арестовали

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Руслану Ураимову, обвиняемому в изнасиловании администратора салона красоты «Нью-Йорк». Его отправили в СИЗО на срок до 23 апреля.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Ураимов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. б ч. 2 ст. 131, п. б ч. 2 ст. 132 УК РФ. Три дня назад он ворвался в заведение и, угрожая сотруднику салона красоты применением насилия и убийством, совершил изнасилование.

Ураимова задержали 24 февраля, на следующий день ему предъявили обвинение. Он полностью признал вину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала подозреваемого в изнасиловании администратора салона красоты.

Татьяна Титаева