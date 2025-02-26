100 сотрудников американской разведки уволены за «сексуально откровенные» чаты

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что более 100 сотрудников различных разведывательных служб к пятнице будут уволены за участие в «сексуально откровенных» чатах на платформе Агентства национальной безопасности. По словам госпожи Габбард, «отвратительные чаты» прекратили работу после того, как президент Дональд Трамп отменил программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тулси Габбард

Фото: Nathan Howard / Reuters Тулси Габбард

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ранее пресс-секретарь госпожи Габбард Алекса Хеннинг написала в соцсети X, что глава разведки направила всем разведывательным управлениям распоряжение установить личности всех сотрудников, которые участвовали в «непристойных, порнографических и сексуально откровенных» чатах, расторгнуть трудовые договоры с ними и отозвать у них допуск к секретной информации.

О том, как в США отказываются от равноправия, равенства и инклюзивности, читайте в материале «Три отмененные буквы».

Яна Рождественская