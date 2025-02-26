В жилом комплексе «Усадьба Царево» открылся детский сад «Звездочки» — самое большое дошкольное учреждение Пестречинского района, рассчитанное на 510 детей. Сметная стоимость строительства составила более 632 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пестречинском районе открылся детсад на 510 мест за 632 млн рублей

Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан В Пестречинском районе открылся детсад на 510 мест за 632 млн рублей

Фото: Пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан

Двухэтажное здание площадью 5,7 тыс. кв. м построили за год в рамках республиканской программы. В детском саду работают 18 групп, включая одну для детей с ограниченными возможностями здоровья и две для малышей 2–3 лет. Учреждение оборудовано игровыми и спальными комнатами, музыкальным и спортивным залами, медицинскими кабинетами, пищеблоком и лифтом для детей с ОВЗ.

«Звездочки» стал третьим муниципальным детским садом в жилом комплексе «Усадьба Царево». Название «Звездочки» выбрали жители района путем голосования в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольском и Пестречинском районах планируют построить два детских сада общей вместимостью 600 мест. Стоимость строительства составит 104 млн руб.

Анар Зейналов