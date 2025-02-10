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В Татарстане построят два детских сада на 600 мест за 104 млн рублей

В Зеленодольском и Пестречинском районах Татарстана построят два детских сада общей вместимостью 600 мест. Стоимость строительства составит 104 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В поселке Октябрьский Зеленодольского района возведут детский сад на 260 мест. Стоимость проекта составит 47,4 млн руб. В деревне Куюки Пестречинского района построят детский сад на 340 мест за 56,6 млн руб.

Источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты. Завершение работ запланировано на 1 декабря 2025 года. Заказчиком является ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Анар Зейналов

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