Уфимца оштрафовали за отказ служить в ВС РФ

Октябрьский райсуд Уфы оштрафовал на 100 тыс. руб. уфимца за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.

Согласно материалам дела, подсудимый состоял на воинском учете в комиссариате Октябрьского и Советского районов Уфы с января 2024 года. В апреле он получил повестку о необходимости явки в военкомат, но проигнорировал ее.

Подсудимый признал вину. В суде он заявил, что в военкомат не явился, поскольку уезжал сдавать экзамены. По его словам, он оплатил штраф за неявку в военкомат (ч. 1 ст. 21.5 КоАП РФ).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые, раскаяние в содеянном и положительные характеристики.

Венера Хисамова