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В Ульяновской области расследуют надругательство над флагом РФ

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над Государственным флагом России в Ульяновской области (ст. 329 УК РФ). В преступлении подозревается 52-летний неработающий житель села Лебяжье Мелекесского района. Об этом сообщает МВД Медиа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подозреваемый задержан. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Преступление было совершено в феврале 2025 года. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений снял с флагштока флаг РФ на территории школы в селе Лебяжье, затем смял и бросил его у входа учебного заведения.

Георгий Портнов