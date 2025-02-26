В Ульяновской области расследуют надругательство над флагом РФ

Возбуждено уголовное дело о надругательстве над Государственным флагом России в Ульяновской области (ст. 329 УК РФ). В преступлении подозревается 52-летний неработающий житель села Лебяжье Мелекесского района. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подозреваемый задержан. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Преступление было совершено в феврале 2025 года. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений снял с флагштока флаг РФ на территории школы в селе Лебяжье, затем смял и бросил его у входа учебного заведения.

Георгий Портнов