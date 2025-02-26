В Челябинской области прогнозируют снегопад и гололед

Ночью 27 февраля в Челябинской области ожидается снегопад и гололед. В горах прогнозируют сильные осадки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Челябинского гидрометцентра.

Температура ночью 27 февраля ожидается в пределах минус восьми — минус 13 градусов, при прояснении до минус 15 — минус 20. Ветер будет юго-западный 3-8 м в секунду, местами возможны порывы до 12 м. Днем также прогнозируется снег и гололед. Температура воздуха повысится до минус одного — минус шести градусов, в низинах — до минус девяти.

Виталина Ярховска