Дональд Трамп приказал провести расследование по импортным пошлинам на медь

Вчера, 25 февраля, вечером президент США Дональд Трамп приказал Министерству торговли провести расследование в отношении тарифов на импорт меди в США в соответствии с разделом 232 Закона о торговой экспансии от 1962 года. Ранее Трамп использовал этот же закон для повышения на 25% импортных пошлин на сталь и алюминий.

Американские эксперты полагают, что расследование может быть направлено на борьбу с экспансией Китая на мировом рынке меди, которая является критически важным компонентом в производстве автомобилей, в том числе в электрических, электронных компонентов, военном оборудовании, энергетической инфраструктуре, бытовой электронике и т. д.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического бюро США, крупнейшими поставщиками переработанной меди в США являются такие страны, как Чили, Канада и Мексика, которые таким образом могут непосредственно пострадать в случае введения повышенных тарифов.

О том, как США и другие страны «расчехляют оружие» для торговых войн, читайте в материале «Пошлины на переговоры».

Евгений Хвостик