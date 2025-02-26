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Жители Ижевска назвали уровень зарплаты главным фактором при выборе работы

Высокий уровень оплаты труда остается главным фактором для жителей Ижевска при выборе работы. По данным опроса сервиса SuperJob, 54% респондентов отметили его важность. На 2-м месте стоит адекватность руководства (33%), на 3-м — стабильность компании (30%).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также среди значимых факторов выделяются перспективы карьерного роста (29%), комфортная психологическая обстановка (24%) и расположение места работы (22%). Мужчины чаще ориентируются на достойную оплату и интересные задачи, в то время как женщинам важнее стабильность и комфортная атмосфера.

Молодежь до 34 лет акцентирует внимание на адекватности руководства и возможностях карьерного роста, в то время как старшие респонденты больше ценят высокий уровень зарплаты и стабильность.

По мнению рекрутеров, наиболее важными факторами выбора работодателя являются конкурентоспособная зарплата (74%), удобное расположение (56%) и адекватность начальства (40%).