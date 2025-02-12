Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» заработали 92,8 млрд рублей по итогам 2024 года

Объем выручки компаний, представленных в особой экономической зоне «Санкт-Петербург», вырос с 2023 года на 6,3 млрд рублей. Общие инвестиции резидентов в проекты достигли 21,2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тройку крупнейших компаний-инвесторов составили АО «Биокад», ООО «Газпромнефть - Промышленные инновации», ООО «Вертекс Ко». Объем инвестиций этих компаний составил 14 млрд рублей.

Объем уплаченных резидентами налогов вырос на 16%, достигнув 12,7 млрд рублей. Из этих средств в бюджет Петербурга поступило 4,4 млрд рублей налогов, что на 64% выше прошлогоднего показателя. Больше всего налогов заплатили АО «Биокад», АО «ВЕРТЕКС», ООО «ПАНТЕС» — суммарно 9,2 млрд рублей.

Губернатор также анонсировал создание новых инновационных центров для компаний-резидентов: «Уже проектируем инновационные центры для резидентов ОЭЗ. Общая площадь нескольких объектов составит порядка 100 тысяч квадратных метров, что позволит в короткие сроки запустить высокотехнологичные инвестиционные проекты любой сложности».

За время работы ОЭЗ «Санкт-Петербург», открытой в 2006 году, совокупный объем выручки резидентов достиг 498,3 млрд рублей, общий объем инвестиций компаний составил 126,9 млрд рублей. Всего резиденты выплатили 71,4 млрд рублей налогов, из которых 26 млрд рублей были направлены в бюджет города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из бюджета Санкт-Петербурга на развитие особой экономической зоны будет выделено 2,5 млрд рублей.

Андрей Кащавцев