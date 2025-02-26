В Оренбурге в суд направили дело о хищении пенсии начальником отделения почты

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемая узнала, что жительница Оренбурга не получила пенсию на дому и не явилась за деньгами в отделение почты. Работница почтовой службы «внесла в автоматизированную систему заведомо ложные сведения о произведенных выплатах, произвела подпись от имени пенсионера». Деньги в размере 40 тыс. руб. она присвоила.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Руфия Кутляева