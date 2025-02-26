«Самый значительный рост цен зафиксирован в Сокольниках»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике, которую демонстрируют лоты в Центральном округе и по соседству с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Почти на 40% стала в среднем дороже первичная недвижимость в столичных районах, расположенных рядом с Центральным округом. Речь о стоимости за квадратный метр в таких районах, как Марьина Роща и Алексеевский, Хорошевский и Беговой, Хорошево-Мневники, Сокольники, Преображенское и Соколиная Гора, Лефортово, Нижегородский и Южнопортовый, Даниловский и Донской, Гагаринский, Раменки, Дорогомилово и Филевский Парк. Данные локации в целом обгоняют по скорости роста цен в первичном жилом сегменте, но при этом они все еще почти на 65% доступнее предложений в ЖК в пределах ЦАО, подсчитали специалисты компании «Метриум».

В конце 2021 года средневзвешенная стоимость жилого квадрата в обозначенных районах была в пределах 440 тыс. руб., теперь — дороже 600 тыс. руб. Для сравнения — в остальных локациях, кроме округов в Новой Москве и ЦАО, этот показатель достиг почти 395 тыс. руб. против 300 тыс. руб. четыре года назад, то есть прирост около 30%.

Самый значительный рост цен, по данным брокеров, зафиксирован в Сокольниках. Здесь за несколько лет вывели в реализацию лишь один ЖК бизнес-класса. Среди районов, прилегающих к границам Центрального округа, с самой высокой стоимостью первичного жилого метра — Дорогомилово и Раменки, Гагаринский, Донской и Беговой. А наиболее доступная цена за «квадрат» — в новых ЖК в таких районах, отобранных по заданному территориальному параметру, как Нижегородский, Южнопортовый и Алексеевский, Соколиная Гора и Лефортово. Всего в 17 локациях, расположенных рядом с ЦАО, в экспозиции насчитывается более 105 новых ЖК.

Светлана Бардина