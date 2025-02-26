Экс-председателя «Татфондбанка» привлекут к субсидиарной ответственности

Бывшего председателя правления «Татфондбанка» Марата Загидуллина привлекут к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения инстанций, которые отказали в пересмотре судебного акта о привлечении к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ранее к субсидиарной ответственности также привлекли семь контролировавших банк лиц, среди которых экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Потенциальный размер ответственности составляет более 129 млрд руб. Суд взыскал убытки на сумму 9,7 млрд руб. с члена правления банка Розы Якушкиной.

Лиц «Татфондбанка» привлекли к ответственности после выдачи технических кредитов и использования других схем вывода ликвидных активов из банка.

В 2017 году Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

В ноябре 2024 года Роберта Мусина приговорили к 12,5 годам лишения свободы. В пресс-службе СК Татарстана сообщили, что в 2015–2016 годы по указанию экс-главы «Татфондбанка» выдали кредиты юридическим лицам. После этого также осуществили вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка. Учреждению нанесли ущерб на сумму более 26,7 млрд руб.

Диана Соловьёва