Житель Йошкар-Олы вместо iPhone получил две бутылки воды и камни

В Йошкар-Оле местный житель получил две бутылки воды и камни после того, как заказал два смартфона марки iPhone в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из материалов дела: 21-летний житель Йошкар-Олы нашел на популярной онлайн-платформе объявление о продаже двух смартфонов марки iPhone. Продавец предложил продолжить общение за пределами платформы и перейти в мессенджер. Неизвестный настоял на том, что необходимо внести полную предоплату за товар для его бронирования.

Поверив неизвестному, покупатель перевел ему 229 тыс. руб. Вместо смартфонов он получил посылку с несоответствующим содержимым. Продавец перестал выходить с ним на связь, и тогда покупатель, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Артём Дергунов