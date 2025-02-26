В Абакане мобилизованного осудили на 5,5 лет за дезертирство

Абаканский горсуд вынес приговор военнослужащему по делу о дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

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По данным следователей, фигурант дела был призван на военную службу в рамках мобилизации. 28 марта 2023 года он не вернулся из отпуска в часть, «не желая исполнять обязанности по ее несению (военной службы — прим. «Ъ-Сибирь»), опасаясь за свою жизнь».

Правоохранители задержали обвиняемого 28 октября прошлого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2024-го в Хакасии суд назначил восемь лет колонии военнослужащему, покинувшему службу во время боевых действий. По данным силовиков, после дезертирства военный проживал в Абакане, где был задержан за другое преступление.

Александра Стрелкова