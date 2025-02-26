Житель Казани предстанет перед судом за организацию незаконной миграции

СУ СК России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 57-летнего казанца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы обвиняемый совместно с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимался подбором иностранных граждан для незаконной постановки на миграционный учет.

За денежное вознаграждение в размере 3–5 тыс. руб. они заключали с иностранцами фиктивные договоры о трудовой деятельности и аренде жилья. При этом мигранты не работали в соответствии с условиями заключенных договоров и не проживали по указанным адресам.

В результате этой схемы было зарегистрировано около 3 тыс. иностранцев.

Собранные доказательства признаны достаточными, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в республике Татарстан было выявлено более 22 тыс. нарушений закона о миграции.

Артём Дергунов