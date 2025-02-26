Усадьба купца Музафара в Троицке станет памятником культуры

Усадьба купца Музафара, расположенная в Троицке по улице имени Владимира Ленина, 97, получила положительное заключение на включение в Госреестр памятников культуры. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Здание 1870 года постройки включает двухэтажный жилой дом и одноэтажную торговую лавку, которые объединены трехпролетными воротами. Комплекс отражает архитектурные традиции того времени и является примером городской застройки конца XIX века, отмечают в пресс-службе госкомитета. Главной особенностью усадьбы является ее декоративное оформление. Фасад украшен угловой пилястрой с бриллиантовым рустом (вид облицовки фасадов массивными каменными плитами, — прим. ред.), «ушастыми» наличниками и ступенчатыми карнизами.

Изначально объект выявили как «Дом Уразаева с торговой лавкой», однако сведений о человеке с подобной фамилией не нашли. При этом есть утверждение, что дом принадлежал купцу Музафару. На первом этаже располагался магазин, который местные жители называли «Музафарка».

Виталина Ярховска