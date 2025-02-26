10 млрд руб. из краевого бюджета размешены по более низкой ставке

Министерство финансов подвело итоги отбора на право заключения банковского депозита. Региональные власти предложили банкам размещение двух лотов на общую сумму 10 млрд руб. сроком на 28 день. Результаты отбора размещены на сайте краевого Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отбор по всем лотам выиграло АО «Газпромбанк». Бюджетные средства будут размещены на депозите по ключевой ставке ЦБ (21%) плюс 0, 28% и 0, 27%. Месяцем ранее у того же банка краевые власти разместили 10 млрд руб. по более высокой ставке – 21% плюс 2,07% годовых.