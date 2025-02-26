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Студентам Демидовского университета выплатили задержанные стипендии

Студентам Ярославского государственного университета им. Демидова выплатили стипендии, зачисление которых задержалось. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Студенты вуза получают стипендии 25 числа. Утром 26 февраля в Демидовском университете сообщили, что из-за технического сбоя со стороны банка «зачисления не у всех произошли вовремя». Университет находился на связи с представителями банка.

Днем 26 февраля проблема была устранена. Как сообщили в вузе, все студенты получили положенные стипендии.

Алла Чижова