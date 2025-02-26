Новый пермский метзавод увеличил прибыль вдвое

ООО МЗ «Плезимет» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 394,9 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 85% (в 2023-м — 213,4 млн руб.). Чистая прибыль компании увеличилась в два раза, достигнув 28,4 млн против 14,6 млн руб. годом ранее. При этом прибыль от продажи составила 37,4 млн руб., что выше предыдущего показателя на 101% (18,5 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Плезмет Фото: ВК Плезмет

ООО МЗ «Плезимет» было зарегистрировано в 2018 году, основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов. Учредителем общества выступает Вячеслав Плешков. Господин Плешков также является руководителем ООО «Уралникель» и ООО «Металлтрейд», занимающихся торговлей металлами и топливом. Гендиректором выступает Михаил Степанов.

Согласно странице предприятия «ВКонтакте», «Плезимет» является производителем-поставщиком слитков из жаропрочных сплавов, используемых для элементов турбин, двигателей и аппаратуры. Производство располагается в Мотовилихинском районе.