С конца апреля Red Wings будет летать из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси

Авиакомпания Red Wings с конца апреля начнет выполнять регулярным полеты в Батуми и Тбилиси из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для Red Wings это новые направления из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100.

В Батуми с 26 апреля самолет будет вылетать в 22:30 по субботам, а с 28 мая добавится рейс по средам в это же время.

Улететь из Нижнего Новгорода в Тбилиси можно будет с 29 апреля по вторникам в 16:40, с 6 июня — еще и по пятницам в 08:10.

Стоимость билета в Батуми один конец на первый рейсы в апреле составляет более 21 тыс. руб., в Тбилиси — 28 тыс. руб.

Андрей Репин