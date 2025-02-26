С конца апреля Red Wings будет летать из Нижнего Новгорода в Батуми и Тбилиси
Авиакомпания Red Wings с конца апреля начнет выполнять регулярным полеты в Батуми и Тбилиси из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов»).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Для Red Wings это новые направления из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100.
В Батуми с 26 апреля самолет будет вылетать в 22:30 по субботам, а с 28 мая добавится рейс по средам в это же время.
Улететь из Нижнего Новгорода в Тбилиси можно будет с 29 апреля по вторникам в 16:40, с 6 июня — еще и по пятницам в 08:10.
Стоимость билета в Батуми один конец на первый рейсы в апреле составляет более 21 тыс. руб., в Тбилиси — 28 тыс. руб.