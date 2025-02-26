В Ирбите прокуратура добилась выплаты 150 тысяч рублей участнику СВО за ранения

Ирбитская межрайонная прокуратура добилась перечисления участнику специальной военной операции (СВО) единовременной выплаты в связи с ранением в размере 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что мужчина с октября 2022 года по февраль 2023 года в качестве добровольца принимал участие в СВО и получил ранение в декабре 2022 года. После лечения он обратился в управление социальной политики № 6 за выплатой, однако выплата не была произведена из-за опечатки в медицинских документах ЦРБ Луганской Народной Республики и ФГБУ «Федеральный центр медицины катастроф». В течение 2024 года управление социальной политики не предпринимало активных мер по исправлению опечатки.

Прокуратура обязала управление социальной политики выплатить, назначить и перечислить полагающуюся выплату. В ходе рассмотрения дела управление социальной политики направило запрос в медицинское учреждение и после исправления опечатки добровольно удовлетворило требования прокуратуры.

Права участника СВО на получение мер социальной поддержки были восстановлены. В феврале заявитель подтвердил факт выплаты.

Полина Щуцкая