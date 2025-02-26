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УБРиР продолжает работу по ипотечным программам

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает работу по выдаче ипотечных кредитов в рамках программ господдержки. На сегодня клиентам банка доступно оформление жилищных кредитов по семейной ипотеке и ИТ-ипотеке. Кредитование осуществляется в партнерстве с полутора десятками застройщиков в различных регионах страны, включая Екатеринбург, Москву и Краснодар.

Фото: Пресс-служба УБРиР

Фото: Пресс-служба УБРиР

«Наш банк продолжает выдачу ипотечных кредитов. Появившаяся в некоторых медиа информация о приостановке этой работы не соответствует действительности, - отмечает руководитель блока департамента розничного бизнеса УБРиР Любовь Торопицына. – Заемщики могут оформить у нас ипотеку по программам господдержки, обратившись к одному из партнеров-застройщиков. Их перечень включает 15 крупных девелоперов в разных регионах страны, и этот список регулярно пополняется новыми партнерами».

ПАО КБ «УБРИР»

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