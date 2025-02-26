В Орске оглашен приговор пяти фигурантам «Баймакского дела»

Ленинский районный суд Орска признал пятерых жителей Башкортостана виновными в массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков (ч. 2 ст. 212; ч. 1 ст. 318 УК РФ). Речь идет о так называемом «Баймакском деле». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Каждый из обвиняемых был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Решение не вступило в силу.

Массовые беспорядке в Баймаке в Башкортостане произошли после приговора активисту Фаилю Алсынову, который получил 17 января 2024 года четыре года колонии общего режима за возбуждение ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). На площади перед судом произошло столкновение нескольких тысяч сторонников осужденного с силовиками.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, фигурантами которых стали более 85 человек. Участников беспорядков в Баймаке судят в разных регионах России, включая Оренбуржье и Самарскую область.

Георгий Портнов