В Удмуртии выявили новые эпизоды по делу замгендиректора ЧМЗ Алексея Майкова

Следственное управление установило новые эпизоды по делу заместителя гендиректора Чепецкого механического завода (ЧМЗ) Алексея Майкова, арестованного в конце января по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159, ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие считает, что в 2023-2024 гг. Алексей Майков инициировал проведение торгов между заводом и аффилированной организацией на оказание информационно-технологических услуг, которые впоследствии выполнялись по завышенным ценам. При этом предприятием было заключено рамочное соглашение с другой компанией. В результате фигурант похитил более 8,5 млн руб. средств ЧМЗ.

Уголовные дела соединены с ранее возбужденным делом по аналогичному преступлению. Продолжаются следственные действия для сбора доказательств.

Напомним, Алексей Майков был задержан 30 января. Его обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов. Однако работы по договору выполняли сотрудники ЧМЗ.

Также, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.