Спортзал Дворца творчества Новороссийска отремонтируют за 7,7 млн рублей

Власти Новороссийска объявили аукцион на капитальный ремонт спортивного зала Дворца творчества детей и молодежи им. Сипягина стоимостью 7,7 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 февраля. Итоги аукциона подведут 28 февраля. Специалисты планируют провести работы со 2 июня по 15 августа 2025 года.

В здании на проспекте Ленина, 97 предстоит выполнить масштабные строительные и электромонтажные работы. Капремонт подразумевает выравнивание поверхностей, бетонирование, демонтаж старых перегородок и монтаж новых, а также замену радиаторов отопления и обновление электропроводки.

Нурий Бзасежев