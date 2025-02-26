Производство молока в Удмуртии увеличилось почти на 6% за год

Производство молока в Удмуртии увеличилось на 5,8% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 90,6 тыс. т. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, в это же время объем производства скота и птицы в живом весе снизился на 1,2%, достигнув 12,9 тыс. т. Производство яиц составило 82,9 млн штук, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В расчете на одного жителя региона в январе 2025 года было произведено 64 кг молока, 9 кг скота и птицы в живом весе, а также 58 штук яиц.

Что касается поголовья скота и птицы на конец января, то по сравнению с соответствующим периодом 2024 года наблюдается снижение: крупный рогатый скот уменьшился на 1,9% до 335,1 тыс. голов, овцы и козы — на 12% до 40,6 тыс. голов, свиньи — на 5,8% до 230,1 тыс. голов, а поголовье птицы составило 7,6 млн голов, что на 5% меньше при сравнении год к году.