Арбитраж взыскал в пользу «Горэлектротранса» с «Транс-Альфы» 290 тысяч рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел иск о взыскании неустойки в размере почти 200 млн рублей за нарушение сроков гарантийных работ от СПБ ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) к вологодской ООО «Торговый дом “Транс–Альфа”», которое поставляло в город на Неве троллейбусы большой вместимости, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для спора стали три контракта, заключенные с «Транс-Альфой» в 2022-2023 годах. Согласно условиям, поставщик обязался в течение гарантийного срока устранять обнаруженные ГЭТ недостатки в течение четырех дней с момента получения претензии. Сроки компания не соблюдала.

Расчет производили исходя из стоимости одного троллейбуса, в отношении которого вологодская компания допустила просрочку по гарантийным обязательствам.

Арбитраж посчитал, что подход неверный. Нужно отталкиваться от стоимости гарантийного ремонта. «Транс-Альфа» представила контррасчет неустойки в размере 290,8 тыс. рублей. Именно эту сумму и взыскали в пользу ГЭТ. В петербургской организации решение суда комментировать отказались.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что современные двухкабинные трамваи «Поларис» вышли на маршрут № 55 в Петербурге. Электротранспорт способен вместить 288 пассажиров.

Андрей Маркелов