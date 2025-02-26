В Красновишерске после нападения собак на женщину задержана директор МКУ

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю в Красновишерске в порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор муниципального казенного учреждения, сообщает телеграм-канал управления. Она является подозреваемой по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью) в рамках дела, возбужденного после нападения стаи собак на пенсионерку. Последней в результате были причинены «множественные укушенные раны различной степени тяжести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«В настоящее время следователями территориального следственного отдела производится допрос директора в качестве подозреваемой. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», - сообщает следственное управление.

По данным «Ъ-Прикамье», задержанной является директор МКУ «Красновишерская управляющая компания». По данным «СПАРК-Интерфакс»,с 2021 года ее директором значится Ирина Шендель.