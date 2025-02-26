В Новороссийске житель Рязани унес с работы технику на 600 тысяч рублей

Житель Рязани устроился на работу в комиссионный магазин Новороссийска и присвоил цифровую и бытовую технику на сумму 600 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приезжего 35-летнего жителя Рязани подозревают в хищении товара из магазина в Новороссийске. С заявлением о крупной недостаче техники в полицию обратился владелец комиссионного магазина. При проверке полицейские установили, что имущество на общую сумму более 600 тыс. руб. присвоил товаровед-оценщик, который устроился на работу в комиссионном магазине.

Похищенную бытовую и цифровую технику подозреваемый планировал продать. Имущество было изъято и возвращено в магазин. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении жителя Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание, которое грозит похитителю – лишение свободы на срок до шести лет.

Алена Воробьева