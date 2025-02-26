Челябинск попал в топ-3 городов РФ по количеству покупок на маркетплейсах

За 2024 год в Челябинске количество покупок и средний чек на маркетплейсах увеличились на 29% и 18% соответственно. Город занял второе место в рейтинге 16 субъектов РФ по росту этих показателей. Исследование представил «Т-Банк».

Отмечается, что общий объем трат на маркетплейсах среди челябинцев также вырос — на 52% за год. Такой же показатель зафиксирован в Красноярске.

На первом месте в рейтинге оказался Омск, где количество покупок на маркетплейсах за 2024 год выросло на 30%. На третьем месте — Пермь с увеличением на 29%. В Омске общий объем трат на этих площадках увеличился на 55%, а в Перми на 51%.