Международный IT-парк планируют построить в Сочи

Администрация Краснодарского края намерена построить в Сочи IT-парк международного уровня. Об этом сообщил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный на круглом столе «Информационные технологии для бизнеса», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как уточнил господин Завальный, разрабатываются планы по созданию масштабных IT-комьюнити на побережье. Одну из таких идей планируют реализовать в Сочи. «Если все получится, он будет иметь международный уровень. В одном месте будут сконцентрированы места проживания, садики, школы, МФЦ, офисы, производственные помещения и пр. Плюс место великолепное — рядом море, горы. Возлагаем большие надежды на реализацию этого проект»,— отметил спикер.

К разработке сочинского проекта приступят после завершения строительства аналогичного объекта в Краснодаре, первый этап которого планируют сдать к концу 2025 года.

Вячеслав Рыжков