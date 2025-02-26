В отношении заключенного прикамской ИК возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков

В Соликамске пресекли попытку доставки запрещенных веществ на территорию исправительной колонии №9. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю, задержан осужденный 1986 года рождения, отбывающий наказание на участке колонии-поселения и прибывший в учреждение для выполнения хозяйственных работ.

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фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю



По данным пресс-службы, в ходе личного досмотра у осужденного было изъято два свертка, перемотанных прозрачным скотчем. В них находились наркотические вещества общей массой около 30 грамм. Материалы по данному факту направлены в ОМВД России по Соликамскому округу. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которая влечет за собой лишение свободы до трех лет.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у 38-летнего заключенного ИК обнаружили 30 кг гашиша и конопли, которые он якобы приобрел на территории колонии. Однако позже в краевом ГУФСИН сообщили, что распространенные сообщения не соответствуют действительности.