«Ярославльводоканал» получил представление из-за отключения воды в школе

В Ярославле прокуратура внесла руководству АО «Ярославльводоканал» представление из-за отключений воды в школе №48 в Заволжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

24 февраля из-за прорыва трубопровода в районе дома №6 на улице Папанина школа и три многоквартирных домах остались без холодной воды. Отключение длилось четыре часа. Сообщалось, что в школе по этой причине отменили занятия. К настоящему времени воду дали.

Надзорное ведомство провело по данному факту проверку и указало, что аварии на сетях в районе школы происходили в ноябре и декабре прошлого года. В прокуратуре посчитали, что это говорит о систематических отключениях и «непринятии мер по содержанию централизованных сетей водоснабжения и бесперебойной подаче ресурса». Поставщиком услуг в данном случае выступает «Ярославльводоканал», поэтому гендиректору предприятия было внесено представление об устранении нарушений.

Алла Чижова