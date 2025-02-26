Кремль: Путин и Трамп могут созвониться в любой момент

У Кремля пока нет уточнений по поводу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран при необходимости могут провести еще один разговор.

«Диалог возобновлен. Но пока таких планов (о телефонном разговоре.— "Ъ") нет. В настоящий момент. Но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Первый раз господа Путин и Трамп созвонились 12 февраля. Во время беседы Владимир Путин пригласил американского коллегу посетить Москву. Вчера, 25 февраля, Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России «в ближайшее время», а также заверил, что «открыт для посещения Москвы в будущем».

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили восстановление двусторонних отношений и создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Стороны также решили восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях.

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Украина за скобками».