В Орске суд обязал провести капремонт здания коррекционной школы-интерната

Суд поддержал требования прокурора Октябрьского района Орска о необходимости проведения капитального ремонта в специальной коррекционной школе-интернате №68. Обязанность возложена на образовательную организацию, сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По информации надзорного ведомства, в декабре прошлого года было проведено детально-инструментальное обследование здания. Согласно ему, фундамент, отмостка, кровля и плиты перекрытия требуют проведения ремонтно-восстановительных работ.

Районная прокуратура контролирует ход и результаты исполнения решения суда.

Руфия Кутляева