Ежегодный съезд РСПП состоится 18 марта

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет 18 марта, заявил президент союза Александр Шохин. До этого он называл предполагаемой датой 20 марта, но уточнял, что она может измениться в зависимости от графика президента Владимира Путина, который традиционно выступает на съезде.

«Съезд у нас состоится 18 марта»,— сказал господин Шохин на XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению (цитата по ТАСС).

В 2024 году съезд РСПП прошел 25 апреля в Московском международном доме музыки. Встреча проводилась в закрытом формате, на ней обсуждали в том числе налоги, перерегистрацию бизнеса в Россию и деприватизацию. Кремль говорил, что мероприятие было «содержательным».

Подробности — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».